Rejsende fra Storbritannien skal fremvise negativ coronatest

Regeringen indfører forbud mod, at man kan komme til Danmark fra Storbritannien uden en negativ coronatest.

Regeringen indfører fra mandag den 4. januar et krav om, at alle flypassagerer fra Storbritannien kan fremvise en negativ coronatest.

Testen må ikke være foretaget mere end 24 timer før afrejsen.

Det skriver Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse søndag aften.

Hidtil har det været frivilligt, om man ville lade sig teste ved ankomsten til Danmark.

Men myndighederne vurderer, at for få lader sig teste. Derfor gøres tilbuddet nu til et krav, som foreløbig gælder frem til 17. januar.

Det indføres i et forsøg på at begrænse smitten med den mere smitsomme variant af covid-19 - B117 - fra Storbritannien.

- Regeringen følger situationen tæt, og vi kan se, at en stor del af de passagerer, der er kommet med fly fra Storbritannien, ikke har taget imod tilbuddet om en test, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

- Det giver en øget risiko for, at der kommer mere af den særligt smitsomme variant af covid-19 ind i Danmark, uden at vi opdager det. Derfor laver vi et forbud mod at flyve med passagerer fra Storbritannien, der ikke er testet negativt.

Forbuddet gælder alle passagerer, og det er op til luftfartsselskaberne at sikre, at man ikke kommer om bord uden en negativ test. Børn op til 12 år er dog undtaget fra kravet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil føre tilsyn med, at forbuddet bliver overholdt.

/ritzau/