Rejsende til og fra Bornholm kan snart undvære coronatest

Fra 6. april er det ikke længere nødvendigt at medbringe en negativ coronatest for at komme til Bornholm.

I tak med at Danmark genåbner flere dele af samfundet fra 6. april, bliver kravet om at fremvise en test på rejser til og fra Bornholm ophævet.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed skal passagerer på indenrigsfærger eller –fly ikke længere fremvise en negativ coronatest.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) mener, at det er naturligt, at der ikke længere skal gælde særlige regler for Bornholm, når flere dele af Danmark er på vej til at åbne.

- Hen over påske gælder reglerne dog stadig, og vi skal passe ekstra godt på i de store rejsedage, understreger Benny Engelbrecht i pressemeddelelsen.

- Samtidig er det også vigtigt at følge rejsevejledningen fra Udenrigsministeriet, hvor alle rejser til udlandet frarådes - også til Sverige, tilføjer han.

Udenrigsministeriets anbefalinger til udlandsrejser er dog ikke ændret. Alle rejser frarådes fortsat frem til slutningen af april.

Af samme grund er det stadig vigtigt at være opmærksom på, hvilke regler der gælder for internationale rejser, hvis man eksempelvis tager gennem Sverige til Bornholm, skriver Transportministeriet.

Det er en periode med lave smittetal, som har gjort, at tilværelsen på Bornholm har set anderledes ud end for resten af landet.

Eksempelvis har liberale erhverv såsom frisører haft åbent i en måneds siden.

Derudover er der i øjeblikket åbnet fuldt op for skoler, efterskoler og videregående uddannelser. Det er sket under forudsætning af to ugentlige coronatest.

I resten af landet vil der først blive åbnet for liberale erhverv efter påske. Imens flere elever kan komme tilbage i skolerne.

/ritzau/