Rejsende til og fra Bornholm opfordres til at få coronatest

Uanset om man har symptomer eller ej ved rejsetidspunkt, bør man lade sig teste for corona, lyder opfordring.

Alle, der rejser enten til eller fra Bornholm, bør få taget en coronatest.

Sådan lyder opfordringen beredskabsstaben på Bornholm i en pressemeddelelse.

Beredskabsstaben dækker over politi, Forsvaret, hjemmeværnet og hospitalet på Bornholm samt Bornholms Regionskommune.

- Ved at lade dig teste mindsker du risikoen for uforvarende at komme til at smitte andre.

- På den måde bidrager du aktivt til en fælles indsats for at holde smittetallet nede, både på Bornholm og i resten af landet, skriver myndighederne i meddelelsen.

Opfordringen gælder også rejsende uden coronasymptomer samt folk, der er kommet hjem fra julerejse eller netop skal afsted over vandet for at fejre nytår.

Blandt andet har Falck opsat et center til at lynteste borgere. Det ligger ved Søndermarkshallen i Rønne, og placeringen gør det ifølge beredskabsstaben nemt at få en test enten direkte efter ankomst eller umiddelbart inden afrejse.

Det gælder, uanset om man rejser med færge eller fly til og fra øen i Østersøen.

Svaret på en lyntest kommer efter 15-30 minutter. Lyntest skal dog bruge en større mængde virus, for at den kan bekræfte nogen smittet, end en pcr-test skal.

Pcr-test er den type test, som sundhedsvæsenet bruger, hvor man podes i svælget via munden.

I det offentlige testsystem får man normalt først svar efter en til to dage fra testtidspunktet.

Har man symptomer på smitte, eller er man nær kontakt til en coronasmittet, opfordrer sundhedsmyndighederne til, at man får foretaget den mere sikre pcr-test.

To dage inden juleaften lukkede Sverige grænsen til Danmark. Det fik konsekvenser for rejsende til og fra Bornholm, da mange rejser fra øen går via Sverige til Sjælland.

Den svenske grænselukning kommer dog med enkelte undtagelser. Det er blandt andet muligt for pendlere og dansk sundhedspersonale at få dispensation til at rejse gennem Sverige for at komme til og fra klippeøen.

/ritzau/