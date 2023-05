Rejsepas vender tilbage - men kan ikke bruges i populær ferieuge

For fjerde år i træk kan man i løbet af sommeren rejse billigt rundt i landet med kollektiv transport.

DSB sætter nemlig 75.000 rejsepas til salg fra torsdag den 1. juni. Passet kan man i otte sammenhængende dage bruge i busser, tog, metro, lokalbaner og letbaner.

Det oplyser DSB onsdag i en pressemeddelelse.

Men sporarbejde betyder, at passet ikke kan bruges i uge 30.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor kan rejsepasset bruges fra 24. juni til og med fredag 21. juli og igen fra mandag 31. juli og til og med søndag 20. august.

- Det er et godt tilbud, der de seneste år har været populært blandt rejselystne i den kollektive trafik, der vil ud for at opleve ferielandskabet i Danmark, siger kundechef i DSB Charlotte Kjærulff i meddelelsen.

- Rejsepasset bliver stort set ligesom de sidste tre år. Dog er rejseperioden delt op i to perioder i år, da der kommer en uge midt i ferieperioden med store sporarbejder, hvor det ikke er muligt at rejse med rejsepasset.

DSB oplyser, at der sidste år blev solgt lidt over 47.000 rejsepas. Også her blev der sat 75.000 til salg.

Rejsepas blev udbudt første gang i sommeren 2020 under coronapandemien, hvor mange holdt ferie i Danmark. De 50.000 rejsepas blev nærmest revet væk og udsolgt på fire dage.

Artiklen fortsætter under annoncen

I 2021 blev der udbudt dobbelt så mange rejsepas, der dog ikke alle blev solgt, hvorfor udbuddet senere er blevet justeret.

Et rejsepas koster 399 kroner for en voksen, der kan tage to børn under 12 år med på billetten. Passet koster 199 kroner for børn mellem 12 og 15 år. De kan tage et barn op til 11 år gratis med.

Rejsepas er et samarbejde mellem Arriva, BAT (Bornholm), DOT, DSB, FynBus, Metro, Midttrafik, Movia, Nordjyllands Trafikselskab, Sydtrafik samt Skånetrafiken på strækningen mellem Østerport og Kastrup Lufthavn.

/ritzau/