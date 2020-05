Rejser uden for udvalgte nabolande frarådes til 31. august

Regeringen fraråder rejser til andre lande end Tyskland, Norge og Island til tidligst 31. august.

Regeringen forlænger størstedelen af rejsevejledningen og fraråder indtil tidligst 31. august ikke-nødvendige rejser til alle andre lande end Tyskland, Norge og Island.

I de tre lande fraråder man ikke længere rejser fra den 15. juni.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde fredag.

Der opfordres dog samtidig til at undgå storbyerne.

Dermed lempes der en smule på rejsevejledningen, og det sker i forbindelse med åbningen af grænsen til Tyskland, Norge og Island fra den 15. juni.

Man åbner dog ikke grænsen til Sverige, og derfor bliver rejsevejledningen heller ikke ændret her.

Rejsevejledningen forlænges blandt andet, fordi man stadig i udlandet kan løbe ind i restriktioner og risikere at strande i det pågældende land.

Meget af den resterende verden er nemlig langt hårdere ramt af coronavirus og har strammere tiltag gældende.

Beslutningen om at ændre rejsevejledningen fra den 15. juni, så det ikke længere frarådes at rejse til Tyskland, Norge og Island, er sket i tæt dialog med de pågældende landes regeringsledere, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

Regeringen har frarådet ikke-nødvendige rejser til hele verden siden den 13. marts. Det indgribende tiltag blev indført på grund af coronakrisen.

Det er løbende blevet forlænget, men nu slækker man altså på rejsevejledningen samtidig med, at grænserne åbnes.

Man ændrer vejledningen til Tyskland, Norge og Island, så landene nu vil have en gul markør i stedet for en orange. Det vil sige, at rejser dertil ikke frarådes, men at man stadig skal være forsigtig.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) siger, at man stadig skal være forsigtig og tage sine forholdsregler.

Han oplyser på pressemødet fredag, at der stadig er 700 danskere i udlandet, der venter på hjælp til at komme hjem.

Hvis man rejser uden for de tre nævnte lande og kommer tilbage, skal man stadig isolere sig i 14 dage.

/ritzau/