Rejseselskab: Hævede incidenstal åbner danskernes favoritrejsemål

Rejseselskabet Spies har oplevet stor efterspørgsel på sommerens rejser, siden snakken om lempelser begyndte.

Kreta. Mallorca. Maderia.

Danskernes favoritrejsemål ligger lige nu på eller under den nye incidensgrænse, som regeringen har fremlagt skal være gældende fra midten af maj.

Og det er gode nyheder for rejseselskabet Spies, der nu igen kan sælge rejsepakker til rejselystne.

- Det var vældigt vigtigt for os, at den blev hævet. Ellers så det lidt svært ud at få forretningen i gang, siger Jan Vendelbo, administrerende direktør i Spies

Den omtalte incidensgrænse på gule og orange zoner har hidtil været på 20-30 smittede per 100.000 indbyggere.

Men fra den 14. maj skal den efter planen hæves til 50-60. Og det gør en verden til forskel for Spies, der allerede har kunnet mærke en efterspørgsel.

- Vi kunne mærke det, da der i sidste uge begyndte at komme indikationer på en genåbningsplan for rejser, har vi haft det bedste bookingtal siden coronaen brød ud, siger Jan Vendelbo.

Han kan berette, at hvis man sammenligner salgstallet i sidste uge for augustrejser, er bookingtallet over, hvad selskabet solgte til august i samme uge i 2019.

/ritzau/