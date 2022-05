Rejseselskaber: Folk bruger flere penge på rejsen end før corona

Spies kommer denne sommer til at sende flest danskere til Mallorca, oplyser selskabet.

Efter to år med coronanedlukninger vil danskerne absolut sikre sig den gode rejse. Derfor har de valgt at bruge flere penge på sommerferien, end tilfældet har været tidligere.

Det siger Sofie Folden Lund, der er kommunikationschef hos rejseselskabet Spies.

- Folk bruger flere penge på deres rejser, end de gjorde, inden coronakrisen indtraf, siger hun.

- Vi kan mærke og se, at danskerne er gået et niveau op, så der eksempelvis bliver booket flere hotelværelser med direkte adgang til poolen.

Spies' teori er, at folk har fået fyldt rejsesparekassen op, og at der efter to års "indelukkethed" ikke må gå noget galt, når man forlader landet denne sommer.

Hos Spies har kunderne favoritdestination indtil videre været Mallorca. De rejselystne har generelt haft en tendens til at vælge det velkendte, siger hun.

Også hos Jysk Rejsebureau har man set, at prisen på rejsen har været en sekundær bekymring hos kunderne. Det siger selskabets administrerende direktør, Niels Amstrup.

- Danskerne bruger flere penge på deres rejser. Ikke fordi rejserne er blevet dyrere, men fordi folk ganske enkelt tilkøber flere dele til deres rejser.

- Vi er jo den slags rejseselskab, der skræddersyer folks rejser, så der er mulighed for at tilpasse, som man vil, og det har mange gjort, siger han.

Jysk Rejsebureau genkender også tendensen med, at folk i det hele taget søger destinationer, som ligger tæt på Danmark, og som man måske allerede kender i forvejen.

- Europa er blevet mere populært, end det har været før. USA er mere eller mindre tilbage på samme niveau som før corona, mens Asien halter lidt efter på grund af for meget usikkerhed, lyder det.

Kigger man udelukkende på juli, nærmer Jysk Rejsebureau sig så småt niveauet fra 2019. I øjeblikket er man 13 procent fra at nå samme niveau i den måned.

- Og tallet kan nå at nærme sig yderligere, for vi ser også, at man generelt bestiller sin rejse senere, end man har været vant til - igen på grund af al den usikkerhed, man oplever i verden.

Hos Spies har det ikke været muligt at udtrække de præcise tal for niveauet denne sommer.

Men det er sikkert, at man har slået rekord for antallet af solgte rejser i maj måned, siger Sofie Folden Lund.

- Det er den bedst sælgende maj måned nogensinde, siger hun.

/ritzau/