Rejseselskaber: Skovbrande truer ikke efterårsferien

Trods den seneste tids skovbrande er der ikke lige nu grund til, at danskerne bekymrer sig om deres kommende ferier sydpå.

Det siger rejseselskaberne Tui og Sunweb.

- Man skal selvfølgelig altid være nervøs, hvis der opstår brand, og man skal være opmærksom, uanset hvor man tager hen.

- Men så længe der ikke er særlige retningslinjer fra rejseselskabet, myndighederne i det land, man skal til, eller fra Udenrigsministeriet, synes jeg ikke, man skal være bekymret, siger Mikkel Hansen, som er kommunikationschef i Tui.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tirsdag udbrød en skovbrand på den populære ferieø Tenerife, som onsdag har ført til, at myndighederne har evakueret fire byer.

I juli var blandt andet Las Palma ramt, og samme måned måtte flere rejseselskaber aflyse afgange til Rhodos på grund af naturbrande.

Brandene har haft et omfang, som ikke er set før, påpeger Mikkel Hansen. Selv om der ikke er grund til bekymring nu, er det derfor ikke ensbetydende med, at det vil forblive sådan.

- Vi følger det tættere, end vi har gjort tidligere, fordi vi har lært, at risikoen er blevet større.

- Jeg synes, man skal forholde sig i ro, og man skal hele tiden følge anvisningerne og have en dialog med sit rejseselskab.

Risikoen for skovbrand øges af høje temperaturer - så hvis man på forhånd er særligt nervøs, kan man overveje at se mod alternative destinationer, lyder det.

- Hvis nogen ringer ind og spørger os til råd, og de vil have, at der ikke er nogen risiko for skovbrand, vil jeg nok sige, at de skal lade være med at tage et sted hen, hvor der er 40 grader, siger Mikkel Hansen.

Artiklen fortsætter under annoncen

I Subweb kan kommerciel chef Jan Lockhart godt forstå, hvis de seneste naturnyheder fra syden har gjort danskerne usikre.

Men det er der ingen grund til, fastholder han.

- Der er sket mærkelige ting denne sommer, derfor kan man aldrig sige aldrig. Men jeg vil betragte det som absolut usandsynligt, at det skulle blive et problem i efterårsferien.

På de fleste populære charterdestinationer topper temperaturerne lige nu, inden de i september og oktober typisk sænker sig, forklarer Jan Lockhart.

Derfor mener han, at der "ingen anledning" er til at frygte forholdene for sin planlagte ferie.

- Jeg mener ikke, man behøver frygte noget som helst på de traditionelle dansker-darling-rejsemål. Ikke når vi kommer lidt længere hen på året, siger han og nævner De Kanariske Øer, Egypten, Kreta, Rhodos og Mallorca som eksempler.

/ritzau/