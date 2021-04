Rejsevejledninger bliver lempet - men ferierejser frarådes

På grund af høj smitte eller restriktioner for indrejse fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser.

De danske myndigheder lemper onsdag rejsevejledningerne, men Udenrigsministeriet fraråder fortsat de fleste rejser ud af landet.

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet alle rejser ud af landet, men fra onsdag vil anbefalingen være at undgå alle unødvendige rejser. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet.

Det er for høj smitte eller indrejserestriktioner i de enkelte lande, der gør, at Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser.

De nye rejsevejledninger kan groft sagt oversættes til, at myndighederne fraråder ferierejser, mens erhvervsrejser eller besøg hos alvorligt syge familiemedlemmer kan være i kategorien nødvendige.

Der er dog en række lande, hvor Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle rejser til.

Det skyldes, at der er høj risiko for smitte med nye varianter af coronavirus.

Landene er Bangladesh, Botswana, Brasilien, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Sydafrika, Zambia og Zimbabwe. På listen er også regionen la Réunion, der er et fransk område ud for det sydøstlige Afrika.

De nye rejsevejledninger betyder samtidig en lempelse for indrejse fra en række lande, som ikke behøver have en særlig grund til at rejse hertil og heller ikke behøver at gå i isolation, når de ankommer.

Det gælder de fire norske regioner Nordland, Trøndelag, Troms og Finnmark samt Island, Australien, New Zealand, Singapore, Sydkorea og Thailand.

/ritzau/