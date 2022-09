Flere lande og virksomheder vil løse større samfundsproblemer ved ikke at lade folk blive fristet af reklamer for de ting, der forårsager dem. For tiden rammer det blandt andet klimabelastende mad, flyrejser og spilafhængighed

Reklamens magt er stor. Måske også for stor. I hvert fald ser man for tiden flere eksempler på virksomheder og politikere, der forsøger at regulere, hvad man må reklamere for.

I sidste uge kom det frem, at man i den hollandske by Haarlem vil indføre et forbud mod reklamer i det offentlige rum for blandt andet kød og flyrejser. Ønsket er ifølge de kommunale politikere at reducere CO2-forbruget ved ikke at opfordre de omkring 160.000 indbyggere i byen til at købe klimabelastende produkter.