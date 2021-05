Reklamebranchens grand old man Jan Duckert er død - 73 år

Jan Duckert har i årtier været en af reklamebranchens mest fremtrædende folk. Fredag døde han, 73 år gammel.

Han har været en af reklamebranchens tunge drenge, og i årtier var han med til at få danskerne til at grine ad koncepter som blandt andet Polle fra Snave.

Men fredag døde Jan Duckert efter længere tids sygdom. Han blev 73 år.

Det skriver mediet Bureaubiz, der beskæftiger sig med reklame- og marketingbranchen.

Jan Duckert var, som navnet antyder, en af medstifterne af Wibroe, Duckert Partners. Netop nyuddannet reklamemand slog han i 1973 pjalterne sammen med Peter Wibroe, der allerede var et stort navn i branchen.

Sammen førte de deres nyskabte firma helt til tops.

Hvis man alene sagde ordet "Partners" i branchen, var der ifølge Bureaubiz ingen tvivl om, at det var makkerparrets succes-selskab, der var tale om.

- Det er lidt ubeskedent, men vi var altså det mest markante bureau i de næste 20-25 år, sagde Jan Duckert i forbindelse med et 70-års fødselsdagsportræt i 2017.

Firmaet har blandt andet skænket danskerne den ølrige J-dag, fået os til at synge "Kom bar do" på Molslinjen og sige "Squaaash", når Tuborgs læskedrik bliver skyllet ned.

Jan Duckert blev i 2015 købt ud af firmaet, der langtfra blev Duckerts eneste. Faktisk var Wibroe, Duckert og Partners bare et af de 25 selskaber, som han var med til at stifte.

En af dem, han har samarbejdet med, er Mona Juul, der blandt andet er De Konservatives erhvervsordfører.

Hun mindes i et facebookopslag reklamemanden "med den lyse stemme, de interesserede blå øjne og den knivskarpe hjerne. Altid på vej. Altid videre. Altid i gang".

- Arbejdede, tænkte og planlagde. Havde et enormt drive. Og havde i den grad næse for business - og for mennesker, skriver hun og omtaler ham som "den bedste. Den største. Den stærkeste".

I de seneste fem-ti år har han fyldt mindre i branchen, da han ikke har været aktiv som reklamemand. I stedet blev han bestyrelsesmenneske og sad blandt andet på tronen i People Group.

Han var "ude af drift", som Jan Duckert selv beskrev det.

Samtidig skar det de ugentlige arbejdstimer ned til omkring 30, så han fik mere tid med sin hustru og fire voksne børn.

/ritzau/