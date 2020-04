Rekord: Knap 8000 danskere er testet for corona på et døgn

217 nye personer er blevet testet positiv for coronavirus i Danmark det seneste døgn.

Det seneste døgn er i alt 7922 personer blevet testet for coronavirus. Det er det højeste antal testede på et enkelt døgn hidtil i Danmark.

Dermed er i alt 108.465 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

Det oplyser Statens Serum Institut.

Der er dog en lille usikkerhed forbundet med antallet af testede det seneste døgn. Det skyldes, at opgørelsen ikke omfatter test, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret ikke er entydigt.

Antallet af bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Danmark er onsdag steget til 7912. Det er en stigning på 217 smittede på et døgn.

Det reelle antal smittede i befolkningen vurderes at være langt højere, da langtfra alle med symptomer hidtil er blevet testet.

Ifølge Statens Serum Institut har 4700 af de personer, der er blevet bekræftet smittet med coronavirus, overstået infektionen.

De danske sundhedsmyndigheder opererer ikke med betegnelsen "raskmeldte", men bruger i stedet udtrykket "overstået infektion".

Det dækker over personer, der ikke er indlagt på sygehuset eller døde 14 dage efter den positive virustest.

Tirsdag ændrede Sundhedsstyrelsen sine retningslinjer, så mange flere fremover skal testes for coronavirus.

Allerede fra tirsdag kunne personer med blot lette symptomer blive testet.

Fra slutningen af april kan også personer uden symptomer begynde at blive testet.

Det gælder blandt andet patienter, som skal indlægges på sygehus i mere end et døgn, eller personer, der bor eller arbejder på et bosted eller et plejecenter, hvor der er konstateret smitte.

Planen er derefter "snarest" at begynde at teste personer uden symptomer, der har været i nær kontakt med en person, der er bekræftet smittet.

Personer uden symptomer skal blandt andet testes i de hvide telte, der siden sidste uge er begyndt at blive sat op flere steder i landet.

I teltene skal det nyoprettede Testcenter Danmark holde til. Der skal testes op mod 20.000 personer dagligt alene i teltene.

