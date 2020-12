Rekordfå julerejsende rejste med toget 23. december

DSB-chef beretter om rekordfå togrejsende lillejuleaften og om tog, der i stor grad har kørt til tiden.

23. december er normalt en dag med ekstra trængsel i togene, men i år har coronavirus ført til rekordfå passagerer.

Det fortæller DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ved middagstid juleaftensdag.

Det er dog først juledag, at DSB ventes at kunne give et nærmere overblik over, hvordan tallene for juletrafikken har set ud. Men allerede nu kan Tony Bispeskov sige, at der var rekordfå passagerer med 23. december.

- Julen i år adskiller sig markant fra tidligere, ved at det er rekordfå, der har rejst med toget. Ikke kun i går, men også de andre juledage, siger han.

Langt de fleste tog har desuden kørt til tiden i juletrafikken.

- Mere end ni ud af ti kunder har været fremme inden for tre minutter i forhold til køreplanen. Det er et godt resultat, siger informationschefen.

DSB kræver pladsbilletter ved rejser i InterCity- og InterCityLyntog, og det har overordnet været til at få plads. Det er, selv om togselskabet grundet corona har lagt et loft på og sælger maksimalt 70 procent af pladserne.

- Det er kørt fint, for vi har faktisk oplevet, at under halvdelen af det antal kunder, vi havde sidste år, har taget toget i år, siger Tony Bispeskov og siger videre:

- Vi har gjort togene ekstra lange alligevel. Jo større, jo bedre mulighed for at holde afstand, siger han.

Krav om pladsbillet i togene er ikke nyt, og ifølge Tony Bispeskov er passagererne gode til at huske at få bestilt pladsbilletten, som er gratis.

- I begyndelsen skulle mange vænne sig til det. Der blev hamstret billetter, fordi de er gratis, siger han.

De fleste rejsende er gode til at få afbestilt pladsbilletten, hvis de ikke skal bruge den alligevel, fortæller informationschefen.

- Men der er nogle, der glemmer at afbestille og så tager de potentielt pladsen fra en anden. Man skal selvfølgelig huske, at hvis man ikke bruger pladsbilletten, skal man smide den tilbage i puljen, siger han.

Har man ikke en pladsbillet, vil man blive bortvist fra toget og skal stige af ved næste station.

Tirsdag lød meldingen også, at DSB forventede rekordfå julerejsende. Knap 26.000 aflyste i sidste uge - uge 51 - en bestilt togrejse.

/ritzau/