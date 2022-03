Rekordfå coronapatienter havner på intensivafdelinger

Rekordfå coronapatienter bliver alvorligt syge og havner på sygehusenes intensivafdelinger.

Det viser tal for februar måned fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram.

Mens antallet af indlæggelser af patienter med covid-19 i februar samlet set var over 10.000, var det kun én procent af de indlagte, som var så syge, at de skulle have intensiv behandling.

Til sammenligning var der i november og december seks procent af patienterne med covid-19, som blev indlagt på intensivafdelinger.

- Omikron-varianten har overtaget, og den gør folk mindre syge. Samtidig har det tredje vaccinestik bidraget, siger professor Anders Perner, Rigshospitalet.

Aktuelt er der indlagt 42 med covid-19 på sygehusenes intensivafdelinger.

Det er langtfra dem alle, der er indlagt intensiv på grund af covid-19.

Cirka en tredjedel af dem er indlagt af andre årsager.

Det så ellers ildevarslende ud, da epidemien i efteråret sidste år igen begyndte at vise tænder og føre til stigende smittetal.

Det skete, samtidig med at muligheden for at få personalet på sygehusene til at udføre overarbejde var begrænset efter indgrebet i sygeplejestrejken.

Men så kom omikronvarianten på banen i slutningen af november og blev lidt af en gamechanger.

Det får professor Anders Perner til at aflyse risikoen for belastning af intensivafdelingerne for denne vinter.

- Når det gælder denne sæson, er vi på ingen måder bekymret, siger han.

Men vi skal formentlig indstille os på, at coronavirus kommer på banen igen til næste vinter.

En ubekendt faktor er også, om virus igen muterer og bliver mere sygdomsfremkaldende.

- Så på den måde kan det jo blive en ny virkelighed for os og en ekstra usikkerhed, hvis vi skal håndtere både syge med influenza og coronavirus, afhængig af sværhedsgraden selvfølgelig, siger Anders Perner.

/ritzau/