Rekordfå gymnasieelever læser direkte videre

Andelen af unge, der holder en pause efter gymnasiet, fortsætter med at være tårnhøj.

I 2023 var det kun 11 procent af gymnasieeleverne, som var i gang med en ny uddannelse tre måneder efter afsluttet studentereksamen.

Det viser tal fra en ny rapport fra Danmarks Statistik.

De 11 procent er rekordlavt for hele opgørelsesperioden siden 2008, og tallet er et fald på 15 procentpoint sammenlignet med for ti år siden.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er et markant fald i det seneste årti, men det er ikke en overraskelse.

Det fastslår Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.

- Det er på mange måder blevet normalen, at de unge vil lave andre ting, inden de læser videre. Det er det gængse spor i ungdomslivet.

- Man bliver næsten positioneret som en stræber, hvis man læser direkte videre. Dem, der skal forklare sig, er i dag dem, der vil starte direkte på et studie, siger Noemi Katznelson.

Længe har det fra politisk side været et fokus, at de unge hurtigere skulle i gang med en videregående uddannelse. Det er dog en klar balancegang i ønsket om at få de unge hurtigt i gang.

- Der er kamp om de unge fra politisk side. Med alle mulige midler vil man have tempoet skruet op for de unge, fordi der er brug for dem på arbejdsmarkedet, siger professoren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men det risikerer at blive en ond spiral, for noget af det her er også en reaktion på et for højt tempo.

Der er forskel på, hvor hurtigt studenterne starter en ny uddannelse, alt efter hvilken gymnasial retning de har studeret.

I 2023 var 13 procent af studenterne fra de erhvervsrettede gymnasier i gang med at tage en ny uddannelse, mens det var ti procent af studenterne fra det almene gymnasium.

Til sammenligning var det henholdsvis 37 procent og 22 procent i 2013.

/ritzau/