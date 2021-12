Rekordhøjt smittetal efter uregelmæssig indberetning

Udsving i indberetningen af testresultater hen over weekenden betyder, at antallet af smittede sætter rekord.

Antallet af coronasmittede det seneste døgn sætter mandag rekord med 7146 bekræftede tilfælde. Tallet er dog kunstigt højt.

Statens Serum Institut (SSI) oplyser, at man på grund af "udsving i prøve-flowet og svartid i løbet af weekenden" har registreret et meget højt tal mandag.

Tallet dækker over, at de nye positive prøver fordeler sig hen over weekenden og ikke bare søndag.

Der er registreret ifølge SSI hele 220.896 PCR-prøver det seneste døgn.

Artiklen fortsætter under annoncen

Smitten er fortsat størst i Region Hovedstaden, hvor ni af de ti kommuner med størst smitteforekomst per indbygger befinder sig.

Herlev topper listen efterfulgt af Tårnby og Rødovre.

Antallet af indlæggelser er steget med 21 til 468. Heraf er 65 indlagt på intensiv, hvoraf de 39 er i respirator.

Der er registreret 10 dødsfald det seneste døgn.

/ritzau/