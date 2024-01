Rekordmange bilister havde brug for vejhjælp onsdag

Det voldsomme snevejr i de nordiske lande onsdag betød, at SOS Internationals alarmcentraler modtog over 18.000 opkald fra bilister med behov for vejhjælp.

Det er det højeste antal opkald i SOS International i de 63 år, de har eksisteret.

Det oplyser SOS International i en pressemeddelelse.

- 2024 er begyndt med en fælles udfordring med sne og kulde i både Danmark, Norge, Sverige og Finland, og det har givet et historisk højt antal opkald, siger CEO ved SOS International Jan Sigurdur Christensen i pressemeddelelsen.

59 procent af opkaldene til alarmcentralerne for vejhjælp kom fra danskere, der havde brug for hjælp til at starte frosne biler og komme fri af snedriver og grøfter.

Det skete, efter at onsdagen bød på stærk blæst og store mængder nedbør både i form af sne, regn og slud i Danmark.

I Nord- og Midtjylland samt Nordsjælland faldt der store mængder sne, lokalt ligefrem snestorm, mens der faldt store mængder regn i det sydlige Danmark.

Og det gav store trafikale problemer - særligt i Østjylland, hvor E45 motorvejen var spæret hele dagen på grund store mængder sne.

- Når ekstremt vejr rammer, kan vi med det samme mærke det på vores alarmcentraler, siger Jan Sigurdur Christensen.

I de andre nordiske lande skabte vejret også udfordringer på vejene onsdag.

Derfor kom 19 procent af opkaldene om vejhjælp fra Sverige, 13 procent fra Norge og ni procent kom fra Finland, oplyser SOS International.

Sidste gang der blev sat rekord ved SOS International var den 1. december 2021, hvor mere end 13.000 ringede om vejhjælp på grund af snestorm.

I SOS International forventer de at se mere ekstremt vejr fremover - både i egne lande og i de lande, hvor vi rejser hen på ferie.

- Det bliver nok ikke sidste gang, vi kommer til at slå vores egne rekorder, siger Jan Sigurdur Christensen i SOS Internationals pressemeddelelse.

/ritzau/