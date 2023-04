Rekordmange bilister spænder sikkerhedsselen

Aldrig før har så stor en andel af bilister spændt selen, siden det i 1976 blev et krav, at man skal have sele på i bilen.

Det viser en ny rapport fra Rådet for Sikker Trafik.

Ifølge rapporten huskede 97,5 procent af alle førere af personbiler sidste år at spænde sikkerhedsselen, når de satte sig bag rattet.

Politiet sigtede sidste år flere end 8.500 personer for at køre uden sikkerhedssele.

Det til trods er der blevet markant længere mellem de voldsomme trafikulykker, hvor folk kastes rundt i bilen eller ud gennem ruden, fordi de ikke har en sele på.

Det viser tal fra Vejdirektoratets Udvidede Dødsulykkesstatistik.