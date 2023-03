Rekordmange børn deltager i den årlige affaldsindsamling

Rekordmange børn skal i år være med til at samle skrald i naturen.

Der sker i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

I alt 188.000 børn fra skoler og dagtilbud landet over er meldt til.

- Vi er enormt glade for den kæmpe opbakning, og at rekordmange børn skal ud og være med, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Affaldsindsamlingen vil finde sted 20. til 24. marts. Det er skoleledere, pædagoger og dagplejere, der har tilmeldt børnene.

- Dels kommer de til at lære noget om naturen, dels kommer de til at forholde sig til, hvor slemt det er, når man ikke finder en skraldespand, men derimod efterlader affald i naturen.

- Der er et stort læringsaspekt i det. Vi har samtaler med børnene om, hvor vigtigt det er at passe på naturen og ikke at efterlade affald derude, da børn kan spise det og tage skade af det, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.

Sidste år deltog 164.000 børn.

I forbindelse med affaldsindsamlingen vil skolerne og dagtilbuddene få adgang til digitale undervisningsmaterialer, som skal gøre børnene klogere på affald, affaldsforebyggelse og sammenhængen mellem affald og klima.

Spørgsmål: Tror du ikke, at det kan give et indtryk af, at affald vil blive samlet op alligevel, hvis man smider det i naturen?

- Jeg tror, at det er med til at signalere for alle os andre, der ser børnene samle affald, hvor vigtigt det er, at vi alle sammen gør en indsats for naturen og ikke efterlader affald derude.

Det er ikke kun børnene, som vil få stukket affaldssække og gribetænger i hænderne.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil der være hundredvis af offentlige affaldsindsamlinger 25. og 26 marts rundt om i landet.

Derudover vil en række foreninger, virksomheder og private borgere deltage i indsamlingen.

Det forventes, at op mod 35.000 voksne vil blive tilmeldt.

Sidste år blev der samlet 97 ton skrald i forbindelse med indsamlingen.

- Vi vil grundlæggende ønske, at affaldsindsamlingen blev unødvendig, fordi der ikke er noget affald at finde. Vi kan desværre se, at vi igen og igen finder enorme mængder, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun opfordrer til, at der sættes en stopper for engangsemballage, og at man i stedet kigger på genbrugsløsninger. Samtidig fremhæver hun, at Danmark er et af de lande i EU, som producerer mest affald.

