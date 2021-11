Rekordmange butikker forventer stigende salgspriser

Stigende energipriser og varemangel er med til at få en del butikker til at forudsige prisstigninger.

De danske forbrugere kan have udsigt til stigende salgspriser den næste tid.

I hvert fald viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, at rekordmange butikker forventer stigende priser de næste tre måneder.

To ud af fem af butikkerne i opgørelsen har forventning om, at salgspriserne vil stige hen over de næste tre måneder.

I forvejen har hver femte virksomhed kunnet melde om stigende salgspriser de seneste tre måneder.

I forhold til udsigterne for de næste tre måneder er det især inden for detailhandel - eksklusive bilhandel - hvor der ventes stigende priser. Her venter hele 49 procent mod 15 procent for en måned siden stigende salgspriser.

Det er det højeste niveau, der er målt, siden Danmarks Statistik begyndte at føre statistik med området i 2011.

Årsagen, til at så mange butikker venter yderligere prisstigninger, skal findes i blandt andet stigende energipriser.

En anden årsag er problemer med at skaffe de nødvendige varer. Det forklarer Niklas Praefke, cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation.

- Der er i den grad gået koks i de globale forsyningskæder, og virksomhederne kan ikke få de varer, der er brug for.

- Desværre ser det ud til, at vi skal leve med det i en rum tid endnu, siger han.

I opgørelsen fra Danmarks Statistik er der også brancheopdelte tal for, hvor mange virksomheder der oplever mangel på arbejdskraft.

Her viser det sig, at der inden for bygge- og anlægsbranchen er 42 procent af virksomhederne, der mangler hænder. Det er et fald fra 47 procent i oktober.

Til gengæld er manglen steget i serviceerhvervene. Her sætter andelen rekord i november med 37 procent.

- Manglen på arbejdskraft er alvorlig og akut, siger Niklas Praefke.

- Vi står i en situation, hvor virksomhederne simpelthen ikke kan få de ekstra medarbejdere, der er behov for, og det kan i sidste ende afspore opsvinget.

Cheføkonomen mener, at der er brug for politiske løsninger, der kan afhjælpe problemerne med mangel på medarbejdere.

/ritzau/