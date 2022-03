Rekordmange danskere overnattede på lejrpladser i 2021

Under coronanedlukningerne søgte rekordmange danskere mod den danske natur med soveposen under armen. Samme år registrerede hjemmesiden udinaturen.dk en tredobling i antallet af unikke besøgende sammenlignet med 2019.

Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Interessen for naturen har været støt stigende de sidste mange år, men coronakrisen har været med til at forstærke tendensen, mener miljøminister Lea Wermelin.

- Danskerne har fået smag for naturen. Coronakrisen har været med til at åbne vores øjne for alt det, naturen kan give til både krop og sjæl, og siden da er efterspørgslen kun blevet større, siger hun.

I 2021 registrerede Naturstyrelsen 270.001 personbookinger på sine lejrpladser rundt omkring i landet.

Det tal er steget årligt, siden Naturstyrelsen i 2013 begyndte at registrere bookinger. I 2013 blev der registreret 105.000 bookinger.

På hjemmesiden udinaturen.dk har danskernes interesse for naturen også kunnet mærkes.

Her kan man tilgå et landsdækkende kort over friluftsoplevelser i Danmark.

I 2021 havde hjemmesiden 2,2 millioner unikke besøgende.

Det er mere end tre gange så mange som i 2019, hvor antallet af besøgende lå på 625.000.

/ritzau/