Rekordmange er begyndt at få førtidspension i år

I alt er 20.700 personer begyndt at modtage førtidspension i årets første 11 måneder.

Det viser tal fra Jobindsats, der drives af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Det er det højeste tal siden 2004, hvor der blev indført nye regler for førtidspension.

De 20.700 personer i årets første 11 måneder er 1646 flere end i hele 2022.

Blandt kvinder under 40 har der været den største stigning sammenlignet med tidligere år.

Siden 2004 er antallet af kvinder, der årligt begynder på førtidspension, steget med 47 procent. Stigningen for mænd har været 33 procent.

Fra januar til november i år er 2915 kvinder under 40 år begyndt at få førtidspension.

- Det er en væsentlig stigning, siger Britt Dinesen Christiansen, der er seniorøkonom i Danica Pension.

- Dels er det overraskende, fordi der blev lavet en reform i 2012, der netop var møntet på, at unge under 40 ikke skulle komme på førtidspension. Nu kan vi jo se, at det især er i den gruppe, at vi ser en stigning.

Reformen fra 2012 betød, at unge som udgangspunkt ikke skulle på førtidspension, men i stedet skulle have en individuel indsats i ressourceforløb.

- Det kan samtidig være en udfordring, for når du er under 40 år, så har du jo et langt arbejdsliv foran dig, så hvis du kommer på førtidspension, så er det måske lidt bekymrende, at det er de færreste, der vender tilbage til arbejdsmarkedet, siger Britt Dinesen Christiansen.

Ifølge Danica Pension viser tal fra Jobindsats, at der de seneste ti år har været en stigning i antallet af personer, der får tilkendt førtidspension som følge af en psykisk lidelse.

Det kan ifølge Danica Pension være en af årsagerne, mens en anden kan være en påvirkning af reformen i 2012.

- Tanken med reformen i 2012 var, at man i stedet for at komme på førtidspension, når man er under 20 år, så skulle man i højere grad komme i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb.

- Forløbene kan vare i en årrække, og det kan jo være, at nogle af de her personer har været i de her forløb, men at de ikke er lykkedes med at få fodfæste på arbejdsmarkedet og derfor desværre er endt med at få førtidspension, siger Britt Dinesen Christiansen.

