Rekordmange er til statsborgerskabsdag efter coronapause

Folketinget inviterer efter en coronapause på to år igen nye statsborgere til festlig fejring på Christiansborg.

Der afholdes søndag statsborgerskabsdag for 4400 nye statsborgere, hvilket er rekordmange ifølge Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

- Det er en af de gode dage. Christiansborg vrimler med glade mennesker, som har fået statsborgerskab, og det fejrer vi med underholdning og et åbent Christiansborg, hvor partierne er til stede. Folk er glade, de bliver fejret i dag, siger han.

Der afholdes normalt et arrangement én gang om året. Men på grund af udbredelsen af coronavirus har arrangement været sat på pause i to år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Derfor afholdes der søndag to arrangementer, hvor der deltager omkring 4400 mennesker i alt. Til september vil der finde endnu et arrangement sted.

De får mulighed for at se Folketinget indefra og hilse på folketingsmedlemmer fra de forskellige partier.

Deltagerne synger nationalsangen, der er musikalsk indslag med sange fra højskolesangbogen, og et dansekompagni fra Den Kongelige Balletskole optræder.

Folketingets formand holder også tale, og han vil opfordre de nye statsborgere til at blive en del af samfundet ved at engagere sig i eksempelvis lokalsamfundet eller en forening.

- Vi har brug for inspiration, og det de kommer med. Det andet budskab er, at med statsborgerskab vedkender man sig de værdier, Danmark er bygget på med ytringsfrihed og lighed mellem kønnene og så videre, siger Henrik Dam Kristensen.

Selv om det er op mod tre år siden, at nogle af deltagerne har fået statsborgerskab, betyder det stadig noget for dem at besøge Folketinget, lyder det fra formanden.

- Alle de, der har fået tildelt statsborgerskab under corona, hvor vi ikke kunne fejre det, skal også have mulighed for at komme og fejre sig selv og det danske demokrati.

- Det betyder noget, det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om. Jeg har talt med så mange inden for de sidste par timer. Der er ingen tvivl om, at de er glade og taknemmelige over at få statsborgerskab. Og de synes, det er rigtig dejligt, at vi kan fejre det sammen, siger han.

/ritzau/