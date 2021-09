Rekordmange ladestandere til elbiler sat op i august

Der kom 600 nye steder, hvor man kan oplade sin elbil i august måned.

Og det var rekordmange, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Udviklingen glæder transportminister Benny Engelbrecht (S).

- Det går rigtig stærkt med at få antallet af elbiler til at stige, men det går faktisk også rigtig godt med at få flere ladestandere ud på vejene, siger han.

Der er forskel på ladestandere og ladepunkter, da en ladestander kan have flere ladepunkter. Et ladepunkt er altså det stik, man sætter i kablet fra bilen i.

Transportministeriet oplyser, at der både blev sat historisk mange ladestandere og ladepunkter op i august.

Der er nu omkring 4200 offentligt tilgængelige ladepunkter rundt omkring i Danmark.

Antallet af steder, hvor man kan oplade sin elbil, er dog ikke steget med samme fart, som antallet af elbiler er.

I august i år var hver femte solgte bil en elbil, og der blev således solgt 3050 nye elbiler.

- Det er ikke sådan, at vi kan sige, at nu er vi i mål, for der skal endnu flere til, siger Benny Engelbrecht.

I 2018 var der ét ladepunkt per fire elbiler, mens tallet i august 2021 var ét ladepunkt per 11 elbiler.

Transportministeren mener, at en af de største bekymringer, der er, når man overvejer at købe en elbil, er, om man kan komme til at lade den op, hvis man skal køre langt.

- Derfor er det vigtigt, at vi tilpasser vores systemer, så vi ikke bare i gennemsnit har et højt antal ladestandere, men også at vi på det statslige vejnet har en vis overkapacitet, siger han.

Han forklarer, at ladestanderne skal være placeret sådan, at man næsten aldrig skal køre en omvej for at få sin bil ladt op, når man kører på en statslig vej, og at der skal være ladestandere nok til, at der er ladepunkter nok selv på de mest travle rejsedage.

Transportministeren fortæller, at der er afsat penge til medfinansiering af såkaldt ladeinfrastruktur. Senest en halv milliard i infrastrukturplanen, der blev indgået af alle Folketingets partier i juni.

I Dansk Elbil Alliance glæder branchechef Lærke Flader sig over udviklingen.

- Men det må gerne gå hurtigere. Vi har brug for rigtig meget ladeinfrastruktur, siger hun.

Et af hendes ønsker til regeringen er, at der udpeges specifikke arealer, hvor ladestanderne kommer op.

- Vi ved, at det er ladeinfrastrukturen, der er afgørende for, at danskerne også vælger elbil fremadrettet.

/ritzau/