Rekordmange naturbrande har hærget i 2023

Der har i år været flere naturbrande end tidligere år.

Det skriver EU’s klimatjeneste, Copernicus, i en ny rapport.

Mark Parrington, der er Senior Scientist i Copernicus Atmosphere Monitoring Service, peger på temperaturstigninger og tørke som faktorer, der øger risikoen for naturbrande.

- Efterhånden som temperaturerne bliver ved med at stige, og tørre forhold bliver mere langsigtede, så stiger risikoen for ødelæggende naturbrande som dem i Canada, siger han.

Klimatjenesten sætter dog ikke et præcist tal på, hvor mange naturbrænde der har været hidtil i år.

I løbet af sommeren har Canada været hårdt af ramt af naturbrande.

På nuværende tidspunkt står Canadas naturbrande for 27 procent af de samlede globale kulstofemissioner fra naturbrande i 2023, fremgår det af rapporten.

Mark Parrington tilføjer, at overvågningen af naturbrande, og herunder naturbrandemissioner og røgens bevægelse, er afgørende for at forstå omfanget og potentielle påvirkninger på luftkvaliteten, som brande kan have.

Maj og juni måned var rekordtørre herhjemme i Danmark, hvorfor der var stor risiko for naturbrande, oplyser DMI.

De peger dog på, at det er svært at sige, hvorvidt der vil være større risiko for naturbrande i Danmark i fremtiden.

Det kommer an på, hvordan den konkrete sæson udvikler sig.

- Det kan jo sagtens gentage sig, at vi får de her tørre perioder hen over sommeren, hvor man selvfølgelig er opmærksom på, at der kan opstå naturbrande, lyder det.

- Men hvis vi får en våd sommer, som vi oplevede i juli og august, så er det jo slet ikke et emne, oplyser DMI.

Store dele af den nordlige halvkugle har oplevet en ekstremt varm sommer, og flere steder har der været voldsomme skovbrande.

Juli 2023 var, ifølge Copernicus, den varmeste, der er målt siden 1940. Her var gennemsnitstemperaturen på verdensplan 16,95 grader.

Det er 0,33 grader varmere end den tidligere månedlige varmerekord fra juli 2019.

