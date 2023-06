Rekordmange studenter er uden uddannelse fem år efter gymnasiet

Flere og flere unge er stadig ikke færdige med eller i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, fem år efter at de har færdiggjort deres studentereksamen.

Af dem, som færdiggjorde deres studentereksamen i 2017, var 12,9 procent stadig uden uddannelse i 2022. Det er en stigning på 0,9 procentpoint fra året før - og en rekord.

Det viser tal fra Danmarks Statistik ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

- Vi er bekymrede for, at der er mange, som står med en studentereksamen og ikke kommer videre i uddannelsessystemet. For så står man bare med dårlige chancer på arbejdsmarkedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- En gymnasial uddannelse er en studieforberedende uddannelse. Det vil sige, at det er meningen, at man skal læse videre, fortæller Emilie Agner Damm, analysechef ved AE.

AE peger på, at opsvinget på det danske arbejdsmarked har gjort det nemt for mange unge at få et ufaglært arbejde, og at det kan forklare, hvorfor nogle udskyder de videre studier.

Ender de uden en erhvervskompetencegivende uddannelse bliver mange en del af et ufaglært arbejdsmarked, hvor der generelt er dårligere løn- og jobsikkerhedsvilkår.

- Det gør altså, at de står i en svær situation, siger Emilie Agner Damm.

AE's analyse af tallene viser også, at det blandt ufaglærte 30-årige med en studentereksamen kun er knap syv ud af ti, som har et arbejde. Blandt dem, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er tallet knap ni ud af ti.

Emilie Agner Damm siger, at flere studenter måske slet ikke skulle have gået på gymnasiet i første omgang.

- Vi kan se, at nogle af dem, der faktisk har forsøgt at læse videre, har gjort det på en erhvervsuddannelse. Måske havde det været bedre for dem at tage en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Emilie Agner Damm anholder det, hun kalder en udbredt antagelse af, at man i modsætning til med en erhvervsuddannelse med en gymnasieuddannelse "holder alle veje åbne".

- I virkeligheden er det sådan, at der på erhvervsuddannelserne er rigtig gode muligheder for at læse videre. Man lukker ikke sine veje. Tværtimod får man bare et håndværk meget hurtigt og kommer hurtigt i stand til at træde ind på arbejdsmarkedet med nogle faglige kompetencer, siger hun.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at der er en kraftig udvikling i antallet af studenter, der ikke er i gang med en uddannelse to år efter at have fået huen på.

I 2012 var det cirka hver femte af dem, som to år forinden var blevet studenter, som ikke var begyndt at læse videre.

I 2022 - ti år senere - gælder det to ud af fem. Med andre ord er andelen altså blevet fordoblet.

/ritzau/