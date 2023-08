Rekordmange unge holder sabbatår efter gymnasiet

Kun hver tiende gymnasieelev gik i 2022 direkte i gang med en ny uddannelse. Det er den laveste andel i statistikkens historie.

Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks Statistik.

Konkret viser tallene, hvor mange gymnasieelever der efter tre måneder var begyndt på en ny uddannelse.

Andelen har været faldende igennem det seneste årti.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kigger man på, hvor mange der var gået i gang efter et år og to år, går kurven også nedad.

At der i 2022 endnu en gang var rekordmange, der valgte at holde pause efter gymnasiet, overrasker ikke Noemi Katznelson, professor og centerleder ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet.

Hun peger på to faktorer, som kan forklare udviklingen.

Den ene er, at unge har gode muligheder for at få et midlertidigt, ufaglært arbejde. Det kan gøre det attraktivt at udskyde studierne.

Samtidig oplever flere og flere unge, at gymnasietiden var hård, siger Noemi Katznelson.

- Derfor vægrer flere sig formentlig ved at skulle i gang med en videregående uddannelse, hvor de forventer, at der også vil være et stort pres. Man kan antage, at der er flere, der har en oplevelse af at skulle tage en dyb indånding, inden de kaster sig ud i det endelige valg af studie.

Artiklen fortsætter under annoncen

Set fra et samfundsperspektiv kan det være problematisk, at flere unge vælger at holde sabbatår, siger ungdomsforskeren.

For der er brug for, at de tager en uddannelse og kommer på arbejdsmarkedet. Det er også grunden til, at der længe har været politisk fokus på at få flere unge til at komme hurtigere i gang med studierne.

Men politikernes indsats kan have den modsatte effekt, siger Noemi Katznelson.

- Jo mere der tales om behovet på arbejdsmarkedet, jo større bliver presset på de unge. Det risikerer at blive selvforstærkende.

- Vi skal passe uhyre meget på at tabe ungdomsperspektivet i den debat. Man skal have blik for, at der kan være mange gode grunde til at udskyde et uddannelsesvalg.

/ritzau/