Rekordmange vil bruge forårssøndag på at indsamle skrald

Håbet er, at over 200.000 danskere har samlet affald ind, når ugen er omme, siger præsident for DN.

I gader, grønne områder, på strande og endda havets bund går frivillige rundt og bruger nogle timer af deres dag på at samle affald op.

Danmarks Naturfredningsforenings (DN) årlige indsamling af affald løber af stablen søndag. Den står endnu engang til at slå sin egen rekord.

I alt er der arrangeret knap 1000 indsamlinger, og det er et stykke over sidste års 760 indsamlinger.

- Vi forventer, at vi igen i år sætter rekord, og at vi kommer op på, at 200.000 danskere har været med os i denne her uge og samle affald. Det er også vores forventning, at vi indsamler mere affald end de andre år, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for DN.

I løbet af hele ugen har 141.000 børn og unge fra skoler og institutioner bidraget til affaldsindsamlingen. Sidste år var tallet 125.000.

Søndag sluttes affaldsugen med den landsdækkende indsamling, hvor frivillige landet over gør forårsrent i naturen.

- Vi forsøger at sætte fokus på, hvor skadeligt det er, når man smider affald i naturen. Tingene forsvinder jo ikke. Det kan ligge derude i flere 100 år, siger Maria Reumert Gjerding.

- Det skader vores naturoplevelse, og det kan skade dyrelivet.

- Og så skal vi huske på, at affald ikke kun er affald. Det er faktisk en ressource, der kan genanvendes.

I takt med en støt stigende tilslutning til den årlige affaldsindsamling har også enkeltinitiativer sluttet sig til indsamlingen.

Det gælder blandt andet borgergruppen "Affaldsheltene" fra Halsnæs, som de seneste fem år har samlet affald ind på det nordlige Sjælland.

Også "Miljøkajakken" er med og arrangerer kajakture i Københavns havn kombineret med affaldsindsamling.

- Jeg er meget glad for, at flere gerne sammen med os vil ud og gøre en helt konkret forskel. Det fortæller mig, at der er en voksende grøn bevidsthed i den danske befolkning, siger Maria Reumert Gjerding.

Danmarks Naturfredningsforening forventer et overblik over det endelige resultat i løbet af søndag.

