Rekordstort antal nye statsborgere fejres i Folketinget

Det myldrer søndag med nye danske statsborgere i Folketinget og i Indre Slotsgård ved Christiansborg.

Her byder landets lovgivere velkommen til et rekordstort antal personer med nyerhvervet dansk statsborgerskab.

Hele 4400 nye statsborgere og deres familier er inviteret til at deltage i den såkaldte statsborgerskabsdag.

22. maj i år blev der holdt et tilsvarende arrangement med et lignende antal deltagere.

Dermed slår 2022 alle rekorder, når det gælder deltagere i statsborgerskabsdagen.

Det skyldes, at der ikke blev holdt statsborgerskabsdag i 2020 og 2021 grundet coronaepidemiens indtog.

På dagen fejres de nye statsborgere og bydes velkommen af blandt andre Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S).

Folketingets formand appellerer til, at de nye samfundsborgere engagerer sig i for eksempel foreningslivet eller politik.

- Mine politiske kolleger og jeg forventer, at I vil være med i de fællesskaber, som Danmark er så rig på.

- Man plejer at sige, at når to danskere mødes, så drikker de en øl. Men når tre danskere mødes, så danner de en forening.

- Det er i høj grad gennem fællesskaber, vi bliver dannet som mennesker, siger Henrik Dam Kristensen.

Den aktuelle situation med krigen i Ukraine får også et par ord med på vejen fra Folketingets formand.

- Senest har Danmark sammen med andre vestlige lande vist solidaritet med Ukraine efter Ruslands angreb.

- Vi står sammen om at forsvare grundlæggende værdier som demokrati og national selvbestemmelse.

- Vi har selv nydt godt af frihed i mange år. Vi har også prøvet at leve fem år i ufrihed fra 1940 til 1945 under tysk besættelse.

- På egen krop mærkede vi, hvad det vil sige at blive trynet af en stormagt, siger Henrik Dam Kristensen.

Udover ordene fra Folketingets formand byder dagen på optræden ved Den Kongelige Balletskole.

Derudover er der fællessang samt musikalske indslag ved makkerparret Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.

Statsborgerskabsdagen har været afholdt siden 2006.

