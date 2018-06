Rektor: Alkohol fylder for meget på danske gymnasier

Gymnasieelever er allerede meget fulde, når de møder på til festerne, fortæller rektor på Slagelse Gymnasium.

Som gymnasium kan man sommetider føle, at man står lidt alene med udfordringer om alkohol til fester.

Det mener rektoren på Slagelse Gymnasium, Lotte Büchert.

Derfor synes hun, at det er positivt, at Danske Gymnasier, tidligere Gymnasieskolernes Rektorforening, og Sundhedsstyrelsen sammen i et brev opfordrer skolerne til at tage stilling til de unges festkultur.

Ifølge afsenderne har der på visse gymnasier udviklet sig en uheldig festkultur med alkohol i fokus. Det nikker Büchert genkendende til.

- Vi oplever, at eleverne allerede er meget fulde, når de dukker op til festerne. Så skal der ikke særlig meget til, når de er til festen, før det kommer til at gå over gevind, siger hun.

Nogle gange ender en elevbrandert på gymnasiet i slåskamp, at nogen falder og slår sig og andre skal på hospitalet til udpumpning. Det er ikke altid sådan, men det sker, påpeger rektoren.

- Det er ikke en måde at være sammen på på en uddannelsesinstitution, hvor man skal skabe et stærkt og sundt næringsmiljø, siger hun.

I maj valgte Büchert at tage sagen i egen hånd, da hun trak feststikket, da eleverne fejrede sidste skoledag.

Det løb ifølge rektoren af sporet, fordi flere elever var mødt op på gymnasiet fulde og drak videre i undervisningstiden.

For at sætte en ramme for drukkulturen til festerne, har det været på tale kun at skænke alkohol til elever, der er over 18 år på Slagelse Gymnasium.

Derudover ser Lise Büchert også gerne, at det bliver helt forbudt at drikke alkohol på studieture med skolen.

/ritzau/