Rektor ønsker klarere aftaler for at undgå politisk pres

I en rundspørge svarer forskere, at de har oplevet politisk pres. Bestemt ikke heldigt, siger rektorformand.

Når flere forskere oplever at være udsat for politisk pres i forbindelse med forskning for ministeriet og styrelser, er der brug for klarere retningslinjer på området end i dag.

Sådan lyder det fra rektor på DTU og formand for Rektorkollegiet, Anders Overgaard Bjarklev.

- Vi må have nogle klarere aftaler om, at det ikke sker, siger han og fortsætter:

- Det er da bestemt ikke heldigt, hvis vi er i en situation, hvor folk har en oplevelse af, at der skal editeres, inden tingene afleveres.

Flere forskere har ifølge Politiken oplevet at blive udsat for politisk pres. Det viser en rundspørge af Politiken Research. Her har cirka 1200 forskere, der har udført forskningsbetjening for ministerier eller styrelser, svaret.

92 forskere, svarende til knap otte procent, svarer, at de har oplevet, at ministerier eller styrelser ændrer i den endelige rapport, så væsentlige tal, grafer eller konklusioner er blevet udeladt i den endelige, offentliggjorte udgave af rapporten.

Ifølge Anders Overgaard Bjarklev er der allerede en tæt dialog mellem ministerierne, styrelserne og universiteterne om problematikken.

- Der er ikke nogen af os, der har gavn af en situation af, hvor nogle siger, at de føler sig presset. Jeg er ganske overbevist om, at ministerierne og styrelserne, der læser det her, er lige så kede af det.

- Ikke så meget fordi, at der bliver antydet, at de presser - men lige så meget fordi, at det stiller spørgsmålstegn ved de ting, der kommer ud. Det er der selvfølgelig ikke nogen af os, der er interesserede i, siger han.

Foruden de 92 forskere svarer 156 forskere, at de en enkelt eller flere gange har oplevet, at selve opgaven er stillet på en måde, så det kun er muligt at nå frem til politisk opportune resultater.

- Det er vigtigt, når vi laver et stykke forskningsarbejde, at vi får arbejdet så grundigt med opgavestillingen, at der ikke kun er et svar. Det skal være sådan, at vi objektivt kan søge svaret på, hvad der er det rigtige.

- Det skal vi nok tale endnu mere om, så vi får defineret de rigtige spørgsmål, siger rektorformanden.

/ritzau/