Rektor om færre pædagoger: Det er en brandfarlig cocktail

Antallet af ansøgninger til pædagoguddannelsen er faldet for fjerde år i træk.

Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjorde fredag antallet af ansøgere til videregående uddannelser.

Tallene var dyster læsning for ikke mindst de politikere, der ønsker at ansætte langt flere sygeplejersker og pædagoger i den offentlige sektor de kommende år.

Ansøgertallet til begge uddannelser, om end de stadig er de to mest søgte, faldt nemlig for fjerde år i træk. 17 procent færre søgte således ind på pædagoguddannelsen fredag sammenlignet med i 2015.

Og det er dybt bekymrende, mener Stefan Hermann, der er formand for interesseorganisationen Danske Professionshøjskoler og rektor på Københavns Professionshøjskole.

- Vi har råbt op omkring det her problem i flere år. Ansøgertallet har nu været faldende siden 2015, og det er en brandfarlig cocktail.

- Jeg mener, at vi muligvis står over for en mindre katastrofe. For der sker en kraftig stigning i antallet af børn de kommende år, og pædagoger er altså ikke nogen, man let erstatter med arbejdskraft fra udlandet, siger Stefan Hermann.

På Københavns Professionshøjskole, der har det højeste optag af pædagogstuderende i landet, havde man sidste år 169 ledige pladser, fortæller studiechefen på Københavns Professionshøjskole, Rasmus Weinreich Holm.

På baggrund af det faldende ansøgertal forventer studiechefen endnu flere tomme stole i klasseværelserne i det kommende studieår. Og den tendens vil man se flere steder i landet, forudser Stefan Hermann.

- Vi kommer til at mangle studerende. Det er helt klart, siger han.

Forudsigelsen underbygges af tal fra Danske Professionshøjskoler. Her fremgår det, at der hvert år bliver frasorteret cirka 10 procent af ansøgerne til pædagoguddannelsen.

For eksempel fordi, at de ikke har de kurser, der kræves. Hvis der igen i år vil blive frasorteret 10 procent som foregående år, vil der være 5360 kvalificerede ansøgere i år.

Det er 178 færre, end der blev optaget på pædagoguddannelsen sidste år.

Spørger man de pædagogstuderende, så er der da også store problemer forbundet med både studie og arbejdsliv, der kan skræmme studerende væk.

Det mener i hvert fald Esben Malthe Overgaard, der er pædagogstuderende og medlem af forretningsudvalget i Pædagogstuderendes Landssammenslutning, PLS.

- Jeg tror på den ene side, at det handler om, at der er en oplevelse af, at man skal løbe meget stærkt, når man kommer ud på arbejdsmarkedet. Og det samtidig med, at man får en lav løn. Det er der nok ikke mange, der finder interessant.

- På den anden side kan vi også se, at vores uddannelse er meget presset. Der er kun ti timers undervisning om ugen, og mange af vores opgaver får vi ikke feedback på, siger han.

Samtlige ansøgere får svar på, om de er kommet ind på den søgte videregående uddannelse 26. juli.

/ritzau/