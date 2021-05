Rektorer: Minister har gjort studerendes trivsel til en detalje

Regeringen vil skære i optaget på uddannelser i store byer. Det kan puste til karakterræs, siger rektorer.

Med et er uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vendt rundt på en tallerken i hensynet til studerendes trivsel.

Det mener Anders Bjarklev, der er formand for Danske Universiteter og rektor på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Han påpeger, at ministeren under coronakrisen har talt om at forbedre trivslen. Men det hensyn er forsvundet, når regeringen i sit uddannelsesudspil vil begrænse antallet af studiepladser i de store byer, uagtet om de studerende vil have dem.

- Det forbløffer mig helt ærligt, at det der med trivsel åbenbart er en mindre detalje.

- De (regeringen, red.) får sat en modsatrettet bevægelse i gang, i forhold til det jeg har oplevet, at ministeren har forsøgt at gøre. Hun har talt om trivsel, og at vi ikke skal have så meget karakterræs. Nu gør man formentlig det stik modsatte uden at blinke, siger Anders Bjarklev.

Meldingen fra rektorformanden kommer, efter at regeringen har præsenteret et stort udspil, der skal få flere studerende til at læse i mindre byer frem for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Regeringen ønsker blandt andet, at reducere optaget på de videregående uddannelser i de fire store byer og på universiteternes hovedcampus med op mod ti procent. Der er dog enkelte undtagelser.

Men ifølge Anders Bjarklev ændrer regeringens planer ikke ved, at de unge helst vil læse i eksempelvis København.

Spørgsmål: Hvorfor kan man ikke trives lige så godt på en uddannelse i Viborg som på en uddannelse på Frederiksberg?

- Det kan man da så sandelig også. Forskellen er måske, at hvis den ligger på Frederiksberg, så er der flere tusinde andre studerende at blive venner med.

- Hvis man sidder i Viborg, så er det ikke sikkert, at der er mere end 15 andre. Og jeg må bare sige, at unge mennesker søger altså mod store miljøer, siger rektorformanden.

