Rektorer om karakterer: Ny skala kan skabe en masse bøvl

Regeringen vil justere karakterskala. De studerende er positive, mens rektorerne har svært ved at se behovet.

Skal den nuværende karakterskala skrottes? Og skal 13-tallet genindføres som en anerkendelse af de ekstraordinære præstationer ved eksamensbordet?

Nej, ellers tak - lyder det fra Rektorkollegiets formand, Anders Bjarklev. Rektorkollegiet består af rektorerne fra landets otte universiteter.

- Som udgangspunkt vil jeg faktisk sige, at jeg synes, den nuværende skala fungerer ganske fornuftigt og giver et retvisende billede af de studerende, der bedømmes på den, siger han.

En omfattende evaluering af den nuværende karakterskala - kendt som syvtrinsskalaen - sætter fokus på flere svage punkter.

På den baggrund vil uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) og undervisningsminister Merethe Riisager (LA) lave en ny model for karaktersystemet, som bliver præsenteret til foråret.

Skalaen skal være mere detaljeret og skal kunne belønne de helt særlige, faglige præstationer, mener ministrene. Evalueringen viser, at de adspurgte undervisere savner en karakter svarende til det gamle 13-tal.

Dette savn er dog ikke udtalt på universiteterne, mener Anders Bjarklev.

- Meget høje eller ekstraordinære karakterer brugte vi meget sjældent i gamle dage, da vi havde dem, siger han.

Rektorformanden forklarer videre, at det med 13-tallet på skalaen var væsentligt sværere at få topkarakter i Danmark sammenlignet med i udlandet. Og dermed var det ekstra svært for danske studerende at komme på udveksling på internationale topuniversiteter.

Umiddelbart synes Anders Bjarklev ikke, at der er tilstrækkeligt gode grunde til at ændre skalaen, der går fra -03 til 12, ud med en ny.

- Det koster rigtig mange ressourcer at gøre det. Og vi får et kæmpe arbejde efterfølgende, når de, der er vurderet efter en ny skala, skal sammenlignes med den foregående skala, når de søger ind på en uddannelse, siger han.

Anderledes positiv over for en justering af karaktersystemet er forkvinden for Danske Studerendes Fællesråd, Sana Mahin Doost.

Hun er især utilfreds med, at den nuværende syvtrinsskala er opbygget på en måde, hvor den perfekte præstation udløser et 12-tal - og derfra trækker det ned, for hver fejl den studerende har begået.

- Jeg synes, det er rigtig væsentligt, at vores karakterskala ikke skal lede efter fejl, men meget mere skal belønne det, vi gør, og det engagement, vi lægger.

De studerende ønsker sig dog ikke tilbage til 13-skalaen, som blev afskaffet, fordi den var svær at sammenligne med karakterskalaer fra udlandet.

- Problemet er, at den ikke kan oversættes. For ingen i udlandet ved, at et 13-tal kun gives, hvis man er meget exceptionel, siger Sana Mahin Doost.

