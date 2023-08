Religiøse ledere støtter regeringens indgreb mod koranafbrændinger

En række religiøse ledere i Danmark skriver i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, at de støtter regeringens indgreb mod koranafbrændinger.

- Med koranafbrændinger har vi været vidner til totalt respektløse handlinger, skriver de blandt andet.

Indlægget er blandt andre underskrevet af ledere fra Indre Mission, Frikirkenet, Frelsens Hær og Dansk Muslimsk Union.

Regeringen har tidligere i august meddelt, at den vil fremsætte et lovforslag, der forbyder afbrænding af religiøse skrifter som Koranen.

Der bliver tale om en udvidelse af en eksisterende paragraf, der blandt andet forbyder afbrænding af andre nationers flag.

Trossamfundene skriver dog i deres indlæg, at de finder baggrunden for regeringens indgreb trist og bekymrende.

Over foråret og sommeren er der foretaget flere koranafbrændinger foran udenlandske ambassader, som har vakt stor vrede i muslimske lande.

Trossamfundene mener, at regeringens indgreb kommer under pres for rigets sikkerhed, og det er problematisk.

- Vi har ikke absolut ytringsfrihed i Danmark. Den gældende lovgivning indeholder allerede flere end 400 bestemmelser, som sætter en begrænsning. Alligevel skal vi altid være uhyre opmærksomme og kritiske, når en regering vil sætte rammer for ytringsfrihed, står der i indlægget.

De religiøse ledere bag indlægget understreger samtidig, at de har tillid til, at domstolene får et redskab til at afgøre konkrete tilfælde.

Trossamfundene afviser i samme ombæring, at afbrænding af Koranen har noget som helst med religionskritik at gøre.

Indlægget byder også på en opfordring til regeringen fra de religiøse ledere.

Regeringen skal ikke forholde sig passivt og blindt til "det politiske hykleri fra de islamiske lande".

Lederne fra kirker og trossamfund savner en mærkbar reaktion fra den danske regering, når der sker langt værre tilfælde i de muslimske lande, skriver de.

Blandt andet henviser de til, da kirker og kristne hjem blev raseret i Pakistan for nogle uger siden.

/ritzau/