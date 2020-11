Remdesivir bruges endnu mod corona trods WHO-melding

Lægemiddel har ingen betydelig effekt for overlevelseschancerne og bør ikke bruges mod corona, siger WHO.

Det får ikke nødvendigvis nogen betydning for brugen af det antivirale lægemiddel Remdesivir i Danmark, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler ikke at bruge det til at behandle covid-19-patienter.

Det siger Lars Østergaard, professor i infektionssygdomme og ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital.

For indtil videre har midlet vist gode resultater herhjemme, og derfor er det nødvendigt først at gøre erfaringen fra Danmark op.

- Vi har jo brugt lægemidlet noget tid nu, og vi har også indsamlet data fra de danske behandlinger, og dem er vi ved at gøre op i øjeblikket, siger han.

Et panel fra WHO meddelte kort efter midnat natten til fredag, at der ikke var fundet beviser for, at Remdesivir har nogen mærkbar effekt på chancerne for at overleve covid-19.

I en anbefaling lagde panelet blandt andet vægt på, at der mangler beviser for, at lægemidlet kan forbedre "det udfald, der betyder noget for patienten", eksempelvis hjælp til at trække vejret.

Remdesivir er blot et af to lægemidler, som i øjeblikket er godkendt til at behandle covid-19-patienter over hele verden.

Midlet er godkendt til brug i behandling i flere end 50 lande.

I Danmark bliver Remdesivir brugt, når en indlagt med corona har brug for at få ilt. Det skete blandt andet på baggrund af et dansk studie, som i foråret konkluderede, at Remdesivir nedsatte tiden, en patient var indlagt, fra 15 til 11 dage.

- Selvfølgelig skal man lytte til de meldinger, der kommer fra WHO. Men man skal også lige dykke et spadestik dybere og se, hvad erfaringerne egentlig har været, lige præcis der hvor man har brugt det, siger Lars Østergaard og tilføjer:

- Men det er sådan nogle ting, vi skal til at se på (data bag anbefalingen fra WHO, red.).

- Det er klart, at hvis ikke der er nogen værdi i at bruge det på nogen måde, skal det selvfølgelig ikke anvendes, siger Lars Østergaard.

/ritzau/