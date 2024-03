Renovering af sammenstyrtningstruede højhuse udskydes igen

De sammenstyrtningstruede højhuse på Bellahøj kan ikke nødvendigvis stå færdige i 2029, som det ellers var planen.

Det oplyser Rasmus Jessing, der er byggedirektør i Københavns Almindelige Boligselskab (KAB), som på vegne af Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Landsbyggefonden står bag byggeprocessen.

- Vi arbejdede med en tidsplan, der sagde, at boligerne skulle være færdigrenoverede i 2029. Den plan skal gentænkes. Det er faktisk ikke til at sige, hvornår vi står med et fysisk færdigt resultat, siger han.

De omdiskuterede højhusbygninger blev opført i 1950'erne, og en række analyser har vist, at husene ved kritisk vind har risiko for at styrte sammen. De er samtidig blevet vurderet bevaringsværdige.

Derfor har Københavns Kommune besluttet, at de tre mest truede højhuse skal være tomme til sommer.

Tirsdag meldte KAB ud, at man havde beregnet budgettet til en renovering af højhusene. Det ville koste 2,6 milliarder kroner.

- De 2,6 mia. involverer samtlige udgifter til entreprenørens arbejde. Det er forstærkninger og renoveringer, men det indeholder også udgifter til genhusning, evakuering og beredskab, som også er indgået i denne her sag.

- Det er et beløb i en størrelse, som vi ikke har mulighed for at finansiere, og det vil i øvrigt betyde en helt urimelig huslejestigning, som vi ikke kan byde almene beboere på Bellahøj, siger Rasmus Jessing.

Derfor har KAB, SAB's organisationsbestyrelse og Landsbyggefonden besluttet ikke at sætte projektet i gang. Nu skal KAB, SAB og Landsbyggefonden i dialog med Københavns Kommune samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Beløbet er højere end ventet, fordi altanerne har været i dårligere stand, end man troede, og at der er brug for miljøsanering, som handler om fjernelse af farlige stoffer og materialer.

Nogle beboere har besluttet at tage imod genhusning allerede nu, men der bor stadig folk i bygningerne.

Tabet af penge afhænger af, hvor mange lejligheder der står tomme, og hvor længe, siger Rasmus Jessing.

- Det er klart, at det er en tomgangsudgift, så derfor er alle parter jo interesserede i, at vi hurtigst muligt finder en løsning og får beboere igen på Bellahøj.

Rasmus Jessing forventer, at der vil være et løsningsforslag klar til beboerne inden sommer.

/ritzau/