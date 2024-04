Reparation af dæmningsskred på midtjysk jernbane kan trække ud

Et dæmningsskred har indstillet togtrafikken mellem Silkeborg og Herning, og udbedring af skaderne kan komme til at trække ud.

Det siger direktør for infrastruktur hos Banedanmark Claus Hincke.

Prognosen lød tidligere på, at reparationsarbejdet ville være overstået fredag klokken 16.

- Jeg tror godt, at jeg kan sige, at den prognose nok ikke kommer til at holde, siger Claus Hincke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Omfanget af skaderne har vist sig større end først antaget, og nu er geoteknikere kaldt ind for at undersøge den 15 meter høje dæmning.

- Vi skal ind i konstruktionen og sikre os, at dæmningen er intakt, siger Claus Hincke.

Det er ifølge direktøren store mængder vand, der på en strækning ved Engesvang vest for Silkeborg har skyllet skærver, der omgiver svellerne, væk.

Det var en lokofører, der allerede torsdag eftermiddag opdagede, at der manglede skærver på strækningen.

Det betød, at togtrafikken blev indstillet, og jernbanestrækningen blev undersøgt.

Forventningen var, at man kunne løse problemet ved at tilføre ekstra skærver.

Men nu har det vist sig, at der er opstået revner i jorden under skinnerne.

Derfor skal fundamentet undersøges nærmere, før man igen kan give grønt lys for togtrafikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Claus Hincke er ikke i tvivl om, at det er de usædvanligt store mængder nedbør, der har udløst problemet.

- Der er ingen tvivl om, at naturen spiller os et puds. Allerede efter fire dage i april har vi fået 40 millimeter nedbør - det er over gennemsnittet for hele måneden, siger han.

Da den pågældende jernbanestrækning blev inspiceret i marts, var der ifølge direktøren ingen tegn på problemer.

Togoperatøren Arriva har indsat togbusser på strækningen, og på selskabets hjemmeside kan man følge driftssituationen.

I 2022 blev en jernbanestrækning i Kibæk mellem Herning og Skjern undermineret af kraftig regn.

Det medførte, at den pågældende strækning blev indstillet i fire uger, mens dæmningen blev repareret.

/ritzau/