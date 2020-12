Udskældt jobindsats forkortes - seniorer fritages helt

Et flertal i Folketinget justerer jobindsats, der skal hjælpe visse borgere tilbage til job eller uddannelse.

Et bredt flertal i Folketinget ændrer nu på reglerne for de udskældte ressourceforløb i jobindsatsen. Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi er nået frem til en aftale, som markant forbedre vilkårene for borgerne i ressourceforløb. Vi må erkende, at det ikke løser alle problemer, men vores bedste overbevisning er, at vi forbedrer vilkårene, siger Peter Hummelgaard.

Ressourceforløb er et forløb, som borgere kan blive sendt i, inden der muligvis bliver givet en førtidspension. Forløbet skal ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering "hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse".

Aftalen om ændringerne i ressourceforløb indebærer, at ressourceforløb helt afskaffes for borgere, der har under seks år til folkepensionsalderen.

For alle betyder aftalen, at et ressourceforløb kun kan løbe op til tre år og ikke fem, som det gælder nu.

Derudover vil ressourceforløb skulle målrettes dem, der vil have mest gavn af dem og i højere grad involvere perioder på en reel arbejdsplads.

Det fremhæver Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen som et vigtigt resultat:

- Ressourceforløbene bliver mere virksomhedsrettede, så mange af dem, der er i ressourceforløb, kan blive en del af arbejdsmarkedet. Det har vi lagt vægt på, siger Hans Andersen.

I februar varslede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ændringer i systemet efter en særdeles kritisk gennemgang.

- Vi ser, at der er noget af snakken, når mange oplever, at ressourceforløb bliver brugt til at parkere mennesker på en lavere ydelse. Og det er jo ikke meningen, sagde han dengang.

Forløbne har dog været stærkt udskældte for at tvinge svage og syge borgere igennem jobtræningsforløb.

Dusinvis af mere eller mindre groteske forløb har været beskrevet i pressen. I efteråret 2019 viste tal, at 334 borgere fra 2013 til 2019 var døde under ressourceforløb eller seneste fem uger efter et.

SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge mener ikke, at aftalen endegyldigt løser problemerne med ressourceforløbene.

- De syge og de sårbare havde fortjent en større julegave, end de får her. Men når vi pakker den ud, så er der trods alt nogle ting, der forbedre deres retsstilling, siger Karsten Hønge.

Han fremhæver blandt andet, at ressourceforløbene skæres ned fra at kunne vare fem år til fremover at vare i tre år.

- Forestil dig, at du er 25-30 år og får at vide, at du skal være i den her tørretumbler i fem år. Der er det godt, at vi får sat det ned til tre år.

- Det er også godt, at vi binder kommunerne til at sætte ressourceforløbene hurtigt i gang og sikre et indhold, der passer til den enkelte, siger Karsten Hønge.

Generelt har der været kritik af jobindsatsen. Den kostede i 2018 13,7 milliarder kroner i drift af jobcentre i 2018 - heraf 673 millioner til ressourceforløb.

Udgifterne til administration af jobcentre er desuden steget siden 2012, på trods af at antallet af arbejdsløse er faldet betydeligt i takt med, at konsekvenserne af finanskrisen ebber ud.

/ritzau/