Restauranter efterspørger en justering af hjælpepakker

I takt med at restauranterne åbner mere op, bliver der brug for at ændre i hjælpepakkerne, mener Horesta.

Indtil videre har de økonomiske hjælpepakker holdt hånden under blandt andet restauranterne i Danmark.

Men i takt med at restauranterne begynder at åbne for kunder igen, er der brug for at ændre i hjælpepakkerne. Det mener Horesta, som er brancheorganisation for blandt andet restauranterne og hotellerne.

- Der er stor forskel på at lukke virksomheder ned og holde hånden under dem, sammenlignet med en situation hvor man åbner igen, siger Katia Østergaard, der er administrerende direktør i Horesta.

Hun nævner som et eksempel, at hvis en restaurant i dag laver 20 procent af sin normale omsætning, så vil de eksisterende hjælpepakker kunne hjælpe med de sidste 80 procent i kompensation.

Men hvis restauranten laver 21 procent af sin normale omsætning, så rykker kompensationen et interval ned og lander på 50 procent. Dermed er der altså en forskel på 30 procentpoint, alt efter hvad restauranten omsætter for.

- Vi foreslår, at man gør intervallerne mindre. Det kunne være et sted mellem fem og ti procent, fortæller Katia Østergaard.

Ud over mindre intervaller foreslår Horesta også, at hjælpepakkerne kommer til at vare i væsentlig længere tid.

Tidligere torsdag var der godt nyt til landets restauranter, da nye retningslinjer halverer kravet om, hvor mange kvadratmeter der skal være til hver enkelt person.

Hvor der før skulle være fire kvadratmeter per person, er kravet nu sat ned til to kvadratmeter.

De nye retningslinjer bliver taget godt imod af Horesta. Vurderingen er, at de lempede retningslinjer giver restauranterne et fornuftigt forretningsgrundlag.

Katia Østergaard advarer dog stadig om, at mange indtægter fortsat kommer til at mangle, da der endnu ikke kan komme indtægter fra turister på grund af de lukkede grænser.

- Jeg glæder mig over retningslinjerne, og over at vi kan åbne. Men der er lang vej endnu, og derfor får vi også brug for, at der fortsat bliver holdt en hånd under vores erhverv, siger Katia Østergaard.

Ifølge Horesta har hotellerne mistet over 90 procent af deres omsætning under coronakrisen, mens restauranterne har mistet over 80 procent.

