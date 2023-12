Flere barer i København må have længere åbent fra 2025

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har besluttet, at flere steder i København fremover kan have udeservering til klokken 02.

- Det er en balance mellem at have en levende by og så at omvendt også sikre, at alle kan være her og bo her, siger hun og understreger, at hun derfor er glad for, at serveringen til efter midnat bliver spredt ud over flere steder.

Det siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) til Ritzau.

De nye regler træder i kraft fra 2025, oplyser hun. Udvalget har samtidig besluttet, at størstedelen af restauranter og barer i København som udgangspunkt skal lukke ved midnat.

Det er tidligere blevet foreslået, at det skulle ændres til klokken 22 for at imødekomme kritik fra beboere i byen, der har været generet af støj.

Line Barfod, der sammen med Enhedslisten hele vejen igennem har været mod at lukke byen klokken 22, håber på, at mere kontrol med udeserverings-reglerne kan afhjælpe generne.

Udvalget har også ved aftenens beslutning, vedtaget at genindføre et gebyr for udeservering. Gebyret skal finansiere øget tilsyn.

- Det satser vi på kommer til at betyde, at generne bliver noget mindre for dem, der bor tæt på udeservering, siger Line Barfod.

Forslaget om at ændre reglerne for udeservering i København har været et af de mest omdiskuterede i hovedstaden længe.

På den ene side har argumentet om mere liv i byen stået fast og på den anden side argumentet om at kunne bo i byen uden støj hver nat.

Det oprindelige forslag om at begrænse udeserverings-tidspunktet havde Socialdemokratiet, SF, Konservative og Alternativet bag sig og dannede sammen et flertal.

Men det forsvandt igen, da både Alternativet og senest Socialdemokratiet for en uge siden trak støtten.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at holde fast i, at man kan have den almindelige udeservering til klokken 24, og at socialdemokraterne har lavet en kovending her, så vi ikke skal lukke byen ned efter klokken 22, siger Line Barfod mandag aften.

/ritzau/