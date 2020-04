Restauranter og frisører skal fortsat holde lukket

Det bliver ikke i første omgang, at restauranter, barer og frisører kan åbne, siger statsministeren.

Regeringen har forlænget lukningen af caféer, barer, restauranter, frisører og massører i fire uger frem til 10. maj.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag.

Regeringen vil se på, om de kan genåbne i "næste fase" af åbningen af Danmark.

- Hvis vi lykkes med allerførste fase, vil det være en prioritet for os at lempe restriktionerne i næste fase, siger statsministeren på pressemødet.

Restriktionerne om at holde lukket gælder fortsat for en række erhvervsdrivende - herunder restauranter, caféer, barer, massører og frisører. Det sker, for at alle dele af samfundet ikke åbner samtidig.

De blev sammen med store dele af Danmark lukket den 11. marts, hvor Mette Frederiksen præsenterede en række tiltag for at begrænse coronaepidemien i Danmark.

Mandag sidste uge sagde hun, at regeringen - hvis udviklingen fortsatte som hidtil - ville overveje at sætte gang i en genåbning af Danmark efter påske.

Restauranter og lignende må dog vente lidt endnu.

Det samme må eksempelvis storcentre, overdækkede arkader, natklubber og vandpibecaféer også.

Samtidig skal offentligt ansatte, der arbejder hjemme, fortsætte med at arbejde hjemmefra efter påske. Det meddelte statsministeren ligeledes på pressemødet.

En store del af de privatansatte i landet arbejder også hjemme.

De kan i et vist omfang møde på arbejde igen, forudsat at det foregår sundhedsfagligt forsvarligt.

Regeringen vil derfor tage fat i arbejdsmarkedets parter for at finde frem til, hvordan det skal foregå, når de er tilbage på kontoret eller bag kasseapparatet.

- Vi vil gå i dialog med lønmodtagere og erhvervsorganisationer, om hvordan privatansatte kan møde på arbejde igen – forudsat at det foregår forsvarligt, siger Mette Frederiksen.

Den "første fase" af genåbningen, som statsministeren præsenterede mandag, indebærer, at vuggestuer og børnehaver samt 0. – 5.-klasse i landets skoler åbner efter påske.

Det samme gør gymnasiale uddannelser for elever på de afsluttende niveau.

/ritzau/