Sidste uge var 24.600 sendt hjem på lønkompensation. Tæt på 250.000 har været omfattet siden 9. marts.

Restauranter og sportsklubber har flest på lønkompensation. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Sidste uge var 24.600 ansatte sendt hjem på lønkompensation.

Af dem var 812 ansatte på restauranter, mens 669 medarbejdere i sportsklubber er hjemsendt.

Tæt på 250.000 job har været omfattet af lønkompensationsordningen siden 9. marts.

Det tal er dog faldet, som samfundet gradvist er åbnet op igen.

Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, peger på, at mange har kunnet vende tilbage til deres job igen.

- Det hører dog også med til historien, at flere virksomheder formentlig også har valgt at afskedige deres medarbejdere fremfor fortsat at gøre brug af lønkompensationsordningen, skriver han i en kommentar.

Lønkompensation er en af de ordning, som regering har sat i værk for at minimere antallet af fyringer under coronakrisen.

Med ordningen betaler staten hovedparten af lønnen, hvis virksomheden nøjes med at sende de ansatte hjem og ikke fyre dem.

Ordningen er midlertidig og udløber efter august.

/ritzau/