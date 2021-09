Restauranter venter i spænding på Michelin

Hvilke danske restauranter er "god i sin kategori", "en omvej værd" eller ligefrem "værd at rejse efter"?

Det bliver afgjort mandag, hvor de eftertragtede michelinstjerner bliver uddelt.

Danmark har lige nu 35 michelinstjerner fordelt på 26 restauranter.

Der bliver formentlig enkelte udskiftninger, men det samlede antal stjerner forbliver nok omkring niveauet fra sidste år.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vurderer Berlingskes vin- og madredaktør Søren Frank.

- Jeg tror, det bliver nogenlunde status quo, fordi der er to-tre stjerner, der ryger ud, mens der er flere restauranter i spil til en stjerne, siger han.

Normalt bliver michelinstjernerne uddelt i februar. Det er dog blevet udsat i år på grund af coronasituationen.

Og netop på grund af flere nedlukninger og restriktioner den seneste tid forventer Søren Frank ikke, at Michelinguiden vil være helt så hårde ved restauranterne.

- Det har været en særlig coronaversion, de har oplevet på restauranterne. Derfor tror jeg, de vil fare mere sindigt frem og ikke gå ud med sablen og hugge restauranterne ned, siger han.

Flere restauranter mangler arbejdskraft i kølvandet på coronakrisen, men overordnet har dansk gourmet klaret den nogenlunde gennem coronakrisen.

Mange har nytænkt deres koncept. Eksempelvis Noma i København, der i en periode solgte take away-burger, som også blev en eftertragtet vare.

Også Geranium i København forsøgte sig med en særskilt restaurant til vegetarisk frokost sidste sommer.

Der er nogle danske restauranter, som på grund af eksempelvis flytning eller lukning vil miste deres stjerner.

Det gælder ifølge Søren Frank blandt andet for restauranterne Relæ og 108.

Flere nye restauranter ligger dog også lunt i svinget til at få en eller flere stjerner, siger Søren Frank.

Det gælder Sushi Anaba i København, restaurant Lyst i Vejle og Syttende på Hotel Alsik i Sønderborg.

En af de restauranter, der lige nu har to michelinstjerner, er Christian Aarøs restaurant AOC i København. I 2010 modtog restauranten den første stjerne. Det blev udvidet til to stjerner i 2015.

Og det har utrolig stor betydning for en restaurant at blive honoreret med michelinstjerner, fortæller Christian Aarø.

- Det har en klar indvirkning, at vi har michelinstjerner på antallet af besøg, også fra udenlandske gæster.

- Vi kan fremvise, at vi har en flot og stabil levering af det, vi laver, når vi bliver ved med at genvinde vores stjerner, siger han.

Christian Aarø har en "klar forventning" om, at AOC forsvarer sine to stjerner.

Lige nu er der kun én dansk restaurant med tre stjerner. Geranium i København.

Men potentielt er der to restauranter, der i år har mulighed for en tredje stjerne, vurderer Søren Frank.

Den første er restaurant Jordnær i Gentofte, der lige nu har to stjerner.

- Jordnær har haft en del besøg fra Michelinguiden på det sidste. Måske to eller tre besøg i sommeren, de kender til. Hvis det er rigtigt, kan det tyde på, at Michelin har haft en form for fokus på dem.

- Og det kan være, fordi de er i spil til at få en tredje stjerne, siger han.

Også Noma i København kunne måske få sin tredje stjerne i år. Men det er langtfra sikkert.

- Hvert år er den stående ting, om det er i år, Noma får sin tredje stjerne. det kunne være nu, men det kunne også være om fem år.

- Det er en restaurant, der måske er lidt for udfordrende og provokerende for Michelinguiden, der også sætter pris på det klassiske, siger Søren Frank.

Michelinuddelingen finder sted mandag aften klokken 20, hvor stjernemodtagerne bliver offentliggjort i koncerthuset i Stavanger i Norge og livetransmitteret.

/ritzau/