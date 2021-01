Restauranter vil have hjælpepakker til slutningen af februar

Restriktioner og hjælpepakker forlænges med tre uger. Ifølge Horesta bør kompensationen forlænges seks uger.

Der er brug for en kompensation frem til slutningen af februar til de erhverv, der må forblive lukket som følge af de forlængede restriktioner.

Sådan lyder meldingen fra Horesta, der repræsenterer hotel-, bar- og restaurationsbranchen.

Ifølge Horestas politiske direktør, Kirsten Munch, er der behov for, at statens sikkerhedsnet under erhvervslivet bliver aktiveret langt hurtigere end hidtil.

- Der er brug for, at statens sikkerhedsnet under erhvervslivet bliver både mere fintmasket, større og aktiveret langt hurtigere, end vi hidtil har set, udtaler Kirsten Munch i en pressemeddelelse.

Meldingen kommer, efter at regeringen onsdag aften oplyste på et pressemøde, at de nuværende restriktioner og nedlukninger for at inddæmme smitten med coronavirus forlænges.

Det betyder, at restriktionerne - såsom nedlukning af indkøbscentre, restauranter og liberale erhverv - gælder til og med søndag 7. februar.

På onsdagens pressemøde sagde fungerende finansminister Morten Bødskov (S), at hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder vil fortsætte som følge af, at restriktionerne forlænges.

Horesta ser gerne, at hjælpepakkerne varer længere end restriktionerne.

- Det er kun rimeligt, at virksomhederne sikres afgørende støtte, som dækker bredere og kommer ud med det samme.

- Og ikke mindst rækker længere ud i fremtiden, så virksomhederne får bedre mulighed for at planlægge den kommende tid, siger Kirsten Munch.

Hos Dansk Erhverv har man noteret sig, at restriktionerne sandsynligvis vil vare resten af vinteren.

Derfor mener organisationens direktør, Brian Mikkelsen, at det skal der ageres på, når det handler om kompensation til de restriktionsramte virksomheder.

- Det er en ulykkelig situation for alle, og vi skal forsat gøre mest muligt for at få flest mulige virksomheder igennem krisen.

- Vækst og arbejdspladser i virksomhederne er vejen til at få os godt i gang igen som samfund, når vi forhåbentlig snart kan genåbne Danmark og verden, udtaler Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

