Restaurationsbranche: Mindre afstand gør kæmpe forskel

Et afstandskrav på en meter i stedet for to vil betyde kraftig øget kapacitet i restauranterne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu en meters afstand i stedet for to mellem mennesker i langt de fleste tilfælde. Den ændring modtages med kyshånd hos Horesta, brancheorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

Direktør Katia Østergaard kalder det fornuftigt, at Sundhedsstyrelsen har kigget mod udlandet. Blandt andet i Norge har en meters afstand været det gældende princip.

- Så jeg er rigtig glad, siger Katia Østergaard.

Katia Østergaard fremlægger et eksempel: Hvis der er et krav om to meters afstand på restauranterne, vil det i langt de fleste tilfælde reducere kapaciteten med 60-80 procent.

Hun siger, at man ikke helt kan gøre regnestykket op for, hvor meget mere kapacitet en meters mindre afstand vil give.

Men det er "en del", siger hun.

Der er dog også andre parametre, der spiller ind.

Eksempelvis reglerne for hvor mange mennesker der må være per kvadratmeter.

I Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger står der ikke noget om kvadratmeterkrav.

Der bør man individuelt gå ind at se på brancherne, og hvad der giver mest mening, mener Katia Østergaard.

Der bør ikke være behov for samme kvadratmeterareal alle steder, siger hun.

- Vi er meget forskellige brancher, og derfor skal det styres på forskellig vis, siger Katia Østergaard.

Anbefalingerne er dog ikke gældende retningslinjer endnu. De er faglige sigtelinjer, som skal implementeres under gældende love og regler i takt med genåbningen af samfundet.

Katia Østergaard oplyser, at Horesta i den kommende uge er inviteret til et møde med erhvervsminister Simon Kollerup (S), hvor nærmere detaljer skal diskuteres.

I Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger lyder det også, at der skal være et endnu større fokus på hygiejne.

