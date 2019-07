Resten af året er der overtræk på klodens ressourcer

Mandag, tre dag tidligere end sidste år, har menneskeheden brugt alle de ressourcer, kloden laver på et år.

Verdens 7,7 milliarder mennesker bruger langt flere ressourcer, end kloden kan nå at genskabe. Mandag har menneskeheden brugt dem alle, og resten af året bliver der tæret på reserverne.

Det viser en ny rapport fra Global Footprint Network. Dagen, kaldet "Earth Overshoot Day", falder tre dage tidligere i år end sidste år.

- Kigger man på, hvor mange ressourcer kloden kan forny på et år, så har vi brugt dem i dag. Så resten af året tager vi af kontoen - bruger flere fisk, end der kommer til, mere træ, end der bliver tilføjet.

- Så vi er i underskud, og det har vi faktisk været i omkring 50 år, siger generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden Bo Øksnebjerg.

Sat på tal bruger menneskeheden 1,75 gange de ressourcer, kloden kan genskabe på et år ifølge rapporten, der er lavet på baggrund af flere hundredtusinder målepunkter verden over.

Det hænger på den ene side sammen med, at der bliver flere og flere mennesker - for 50 år siden var der 3,7 milliarder mennesker - men hovedsageligt er det dog et voldsomt ressourceforbrug i den vestlige verden.

- Kigger man på mange af de lande, hvor der er en stor befolkningstilvækst, så er de faktisk stadig i balance. Så det er os her i den vestlige verden og i Danmark, der går til makronerne.

- Hvis alle levede, som vi gør i Danmark, så skulle vi have fire jordkloder. Men vi har som bekendt kun en, siger Bo Øksnebjerg.

Blandt områder med balance er eksempelvis lande i Afrika, mens Kina og Indien lige er tippet til at bruge flere ressourcer, end landene genskaber.

Løsningen er ifølge Bo Øksnebjerg ikke svær. Vi skal bruge mindre og forbruge klogere. Og så skal der politisk tages nogle store valg.

- Vi kan godt have masser af velstand og velfærd og samtidigt leve på en bæredygtig måde. Men det kræver nogle store engangsinvesteringer.

- Inden for plastik for eksempel, så findes der anlæg, der kan genbruge næsten 90 procent. Men de skal jo bygges.

- Og når det kommer til fiskeri, så ville man faktisk kunne fiske betydeligt mere og samtidig bæredygtigt. Men det vil kræve nogle år, hvor vi fisker mindre, og at vi laver områder, hvor man ikke må fiske, siger Bo Øksnebjerg.

Han glæder sig over, at der er kommet betydeligt mere fokus på overforbrug, genbrug og bæredygtig produktion de seneste år.

- Men vi har brug for politisk lederskab, og så skal vi også alle sammen gøre noget, siger han.

