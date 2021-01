Restriktioner forlænges til 7. februar

* Regeringen forlængede onsdag de gældende coronarestriktioner med tre uger til og med 7. februar.

* Samtidig blev kosmetiske behandlinger føjet til rækken af erhverv, der skal holde lukket.

Restriktioner de næste uger:

* Forsamlingsloft på fem personer.



* Afstandskrav på to meter, både i dagligvarebutikker og i det offentlige rum.



* Alle bør begrænse fysisk kontakt mest muligt. Myndighederne opfordrer til at aflyse alle aftaler, der kan aflyses, frem til 7. februar.



* Detailhandel, storcentre og udvalgsvarebutikker er lukket uanset størrelse. Dagligvarebutikker og apoteker er undtaget.



* Liberale serviceerhverv som frisører og massører er lukket. Det samme gælder klinikker, der udfører kosmetiske behandlinger.



* Elever i folkeskolen og studerende på ungdoms- og voksenuddannelser er sendt hjem og får fjernundervisning.



* Arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemme hvis muligt.



* Alle indendørs idræts- og kulturanlæg er lukket: svømmehaller, fitnesscentre, teatre og biografer.



* Restauranter, barer, caféer og lignende skal holde lukket. De må gerne sælge takeaway.



Kilde: Sundhedsministeriet.

/ritzau/