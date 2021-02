Restriktioner forlænget: Alle rejser frarådes til efter påske

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser ud af Danmark til udgangen af april.

Rejserestriktionerne er forlænget frem til 5. april - efter påske.

Det betyder, at Udenrigsministeriet fortsat fraråder alle rejser til hele verden. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig er der et krav om at kunne fremvise en negativ test, der er maksimalt 24 timer gammel, for at komme på et fly til Danmark.

Når man ankommer til Danmark, er der samtidig et krav at gå ti dage i isolation.

Det kan dog forkortes, hvis man har fået taget to negative coronatest efter ankomst.

Udlændinge skal desuden have et anerkendelsesværdigt formål for overhovedet at komme ind i landet. Det kan for eksempel være arbejde eller at besøge et sygt familiemedlem.

Regeringen besluttede 8. januar at fraråde alle rejser til hele verden. Det var på grund af frygt for smitte med de særligt smitsomme coronavarianter - herunder den britiske og sydafrikanske.

Inden da frarådede man alle "unødvendige rejser" til hele verden.

I et opslag på Twitter siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at "risikoen for spredning af mutationer kan sætte alt det, vi har kæmpet for, over styr".

- Smittesituationen rundt om i Europa og resten af verden er stadig meget alvorlig.

- Derfor er tiden ikke inde til at lempe på de stramme restriktioner på ind- og udrejse af Danmark, siger Kofod i opslaget.

I januar vakte det stor opmærksomhed i Danmark, at en række kendte sportsfolk og influencere havde været eller var i Dubai, selv om de danske myndigheder også da frarådede rejser til udlandet.

Efterfølgende er det kommet frem, at en række smittetilfælde med både den britiske og sydafrikanske variant kobles sammen med rejser til blandt andet Dubai.

Selv om myndighederne fraråder alle rejser ud af landet, er det ikke ulovligt ikke at følge rådene. Der er tale om en anbefaling.

/ritzau/