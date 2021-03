Restriktioner kan hæves på plejehjem med mange vaccinerede

Er flere end 80 procent færdigvaccineret på et plejehjem, kan besøgsrestriktioner hæves, lyder anbefaling.

Besøgsrestriktioner kan nu ophæves på plejehjem med mange vaccinerede. Sådan lyder det i et sæt nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Restriktionerne kan hæves på plejehjem, hvor flere end 80 procent af beboerne er færdigvaccinerede, lyder det i en meddelelse.

Det fremgår ikke klart, om restriktionerne hæves, eller det anbefales, at de kan hæves. Ritzau arbejder på en opklaring.

- Mange ældre har været isoleret fra deres familie og venner siden begyndelsen af epidemien, siger enhedschef Bolette Søborg i meddelelsen.

- Der er ingen tvivl om, at det vil have stor betydning for den enkelte, at de nu kan mødes med deres familie og venner igen, lyder det.

/ritzau/